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17.11.2017 (10:49)

В Самарской области сформировано 20 юнармейских отрядов

В Самарской области в поселке Береза состоялась торжественная церемония посвящения 39 учащихся школы № 164 в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы отряда имени «Владимира Ильича Борунова» дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.

Привел молодое поколение к присяге начальник штаба регионального отделения Алексей Родионов. Отряду был вручен штандарт «Юнармии».

Таким образом, количество юнармейских отрядов в регионе достигло 20, а общее число юнармейцев — почти 900 юношей и девушек.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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