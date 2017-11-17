17.11.2017 (10:49)
В Самарской области сформировано 20 юнармейских отрядов
В Самарской области в поселке Береза состоялась торжественная церемония посвящения 39 учащихся школы № 164 в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Юнармейцы отряда имени «Владимира Ильича Борунова» дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.
Привел молодое поколение к присяге начальник штаба регионального отделения Алексей Родионов. Отряду был вручен штандарт «Юнармии».
Таким образом, количество юнармейских отрядов в регионе достигло 20, а общее число юнармейцев — почти 900 юношей и девушек.
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