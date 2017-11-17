17.11.2017 (10:04)
В Татарстане прошла торжественная отправка новобранцев в Президентский, Преображенский и Семёновский полки
В республиканском сборном пункте Татарстана состоялась торжественная отправка около 100 новобранцев для прохождения военной службы в Президентском, Преображенском и Семёновском полках.
Военный комиссар республики Сергей Погодин в своей напутственной речи отметил, что молодые ребята прошли строгий отбор за возможность служить в таких воинских частях.
«Это особые полки, особая ответственность и честь, особый отбор. Мы гордимся тем, что татарстанцы будут там проходить службу», –– подчеркнул Сергей Погодин.
С данными воинскими частями регион поддерживает шефские связи, ведется активная военно-патриотическая работа.
Всего Республика Татарстан шефствует над 46 воинскими частями и соединениями.
В ходе осенней призывной кампании подшефные части будут отправлены более 1000 человек.