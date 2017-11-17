Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.11.2017 (10:04)

В Татарстане прошла торжественная отправка новобранцев в Президентский, Преображенский и Семёновский полки

В республиканском сборном пункте Татарстана состоялась торжественная отправка около 100 новобранцев для прохождения военной службы в Президентском, Преображенском и Семёновском полках.

Военный комиссар республики Сергей Погодин в своей напутственной речи отметил, что молодые ребята прошли строгий отбор за возможность служить в таких воинских частях.

«Это особые полки, особая ответственность и честь, особый отбор. Мы гордимся тем, что татарстанцы будут там проходить службу», –– подчеркнул Сергей Погодин.

С данными воинскими частями регион поддерживает шефские связи, ведется активная военно-патриотическая работа.

Всего Республика Татарстан шефствует над 46 воинскими частями и соединениями.

В ходе осенней призывной кампании подшефные части будут отправлены более 1000 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false