17.11.2017 (08:50)

Лучшим соединением ВВО стало ракетное соединение, дислоцированное в Еврейской автономной области

В ракетное соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области, по итогам учебного года признано лучшим ракетным соединением в округе.

Приамурские ракетчики на протяжении нескольких лет неоднократно признаются лучшими не только в масштабах округа, но и Вооруженных Сил России в целом. Командир соединения полковник Алексей Ромасенко за отличные показатели соединения в боевой подготовке представлен к государственной награде — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

В 2013 году соединение одно из первых полностью перевооружено на новейшие ОТРК «Искандер-М». За время учебно-боевой деятельности выполнено более 100 электронных и десятки практических пусков ракет.

Соединение полностью укомплектовано военнослужащими по контракту.

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