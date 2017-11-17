17.11.2017 (08:40)

Ракетное соединение ВВО в Еврейской автономной области получило новейший телекоммуникационный комплекс связи «Редут-2УС»

В ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Еврейской автономной области, поступил новейший телекоммуникационный мобильный комплекс связи «Редут-2УС».

Комплекс предназначен для быстрого построения закрытой беспроводной сети цифровой связи на любой местности в ограниченные сроки. Он обеспечивает надежную защищённую связь в любых климатических и погодных условиях на Дальнем востоке.

«Редут» позволяет объединить различные средства связи в единую радиосеть. Построенный по модульному принципу комплекс дает возможность применять современные технологии управления войсками, одновременно взаимодействуя с другими системами связи.

Поступивший комплекс связи позволит увеличить боеспособность одного из передовых ракетных соединений Вооруженных Сил РФ, на вооружение которого одним из первых поступили ОТРК «Искандер-М».

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