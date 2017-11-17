17.11.2017 (07:34)
В Хабаровске состоялся торжественный прием подростков в ряды Юнармии
В путевом батальоне соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, в рамках празднования 100-летия Героя Советского Союза Виктора Петровича Мирошниченко состоялась церемония вступления юношей и девушек в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Церемонии предшествовали военно-учебные сборы, в ходе которых школьники получили необходимые навыки по основам военного дела, выполнили нормативы по сборке-разборке автомата Калашникова, метанию учебных гранат, ознакомились с современными образцами военной техники, стоящими на вооружении Восточного военного округа.
Помимо этого, с ребятами был проведен курс физической подготовки, включающий в себя прохождение специальной полосы препятствий.