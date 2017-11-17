17.11.2017 (06:14)

В Дальневосточном ВОКУ проведена акция «День донора»

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялась акция «День донора», в которой приняли участие более 100 военнослужащих, в частности курсанты, офицеры и преподаватели единственного командного училища на Дальнем Востоке.

Данное мероприятие проводилось специалистами станции переливания крови Белогорского военного госпиталя ВВО для формирования запаса банка крови на зимний период.

В соответствии с новыми стандартами проводится более детальный анализ при заборе крови, которая распределяется не только по группам и резусу, но и по фенотипу.

Для качественного изучения свойств крови, она перепроверяется несколько раз через определенное время. При повторной сдаче крови через шесть месяцев проверяется и сам военнослужащий.

Такое детальное распределение крови позволяет избегать возможные аллергические реакции при переливании крови нуждающимся в ней.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице