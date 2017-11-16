16.11.2017 (23:40)

Около 360 информационных акций о службе по контракту проведет Минобороны в 2018 году

Около 26 тысяч россиян подали заявления о приеме на военную службу по контракту на акциях «Военная служба по контракту — Твой выбор!», в следующем году планируется провести почти 360 таких акций. Об этом в четверг сообщил начальник Главного управления кадров военного ведомства генерал-полковник Виктор Горемыкин на итоговом заседании рабочей группы по вопросам увеличения численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Он напомнил, что впервые такая акция была организована в 2014 году в Иваново. «С того дня проведено почти 1,5 тысячи акций различного масштаба. Суммарно ими охвачено более 600 тысяч человек. Около 26 тысяч человек подали заявления о приеме на военную службу по контракту непосредственно в ходе проведения мероприятий», — сказал Горемыкин.

Начальник Главного управления кадров отметил, что акции приобрели широкий масштаб и стали доступнее для населения.

«Они проводятся как центральных городах субъектов РФ, так и в удаленных муниципальных образованиях. В 2018 году мероприятия акций мы планируем провести в 359 населенных пунктах», — подчеркнул Горемыкин.

Он отметил, что без участия пунктов отбора уже не обходится ни одно значимое массовое мероприятие, посвященное дням воинской славы, профессиональным праздникам и памятным датам Вооруженных сил.

«Выездные пункты отбора разворачивались на Международном военно-техническом форуме «Армия», в местах проведения конкурсов «Армейских международных игр», в ходе ежегодного рок-фестиваля «Нашествие», а также по маршруту следования агитпоезда «Армия Победы», — добавил генерал.



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