16.11.2017 (23:31)

Минобороны построит общежития в 13 гарнизонах для более семи тысяч контрактников

Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для более семи тысяч военнослужащих по контракту. Об этом в четверг сообщил начальник Главного управления кадров военного ведомства генерал-полковник Виктор Горемыкин на итоговом заседании рабочей группы по вопросам увеличения численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Подводя итоги работы группы за пять лет, Горемыкин сообщил, что за это время количество должностей, укомплектованных контрактниками, увеличено более чем в два раза. «Особо хотелось отметить, что впервые в истории Вооруженных сил России численность военнослужащих по контракту превысила численность военнослужащих по призыву», — подчеркнул начальник Главного управления кадров.

«25 сентября 2017 года утвержден перечень 13 гарнизонов, в которых планируется создать общежития из быстровозводимых блочно-модульных конструкций. Это позволит обеспечить комфортные условия для размещения более чем семи тысяч контрактников», — сказал Горемыкин.

По его словам, также организовано централизованное представление в региональные жилищные управления документов для постановки солдат и сержантов на учет в качестве нуждающихся в обеспечении служебным жильем. «Проводится эксперимент по централизованной аренде жилья для военнослужащих, проходящих военную службу в Калининградской области», — добавил начальник Главного управления кадров.



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