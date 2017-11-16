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16.11.2017 (22:33)

Академия МТО организовала уникальную выставку, посвященную Сталинградской битве

В Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва в рамках творческого конкурса открыта уникальная выставка художественных и фоторабот «Армия родная», посвященных 75-летию начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом.

В выставке принимают участие работы, выполненные курсантами, научно-преподавательским составом, ветеранами, а также детьми офицеров и гражданского персонала.

Организатором выставки совместно с отделом по работе с личным составом выступила кафедра управления материально-техническим обеспечением. 

Всего на выставке в номинациях: «Сын полка», «Возвращение с войны», «Вечная память» «Годы, опаленные войной» представлено более 50 работ, выполненных в технике акварели, пастели, масляной и акриловой живописи, цифровой фотографии и других.

Традиционно организаторами конкурса создана отдельнаядетская номинация — для детей не старше 8 лет.

Кафедра управления МТО вне конкурса представила экспозицию фотографий, средств связи и архивных документов времен ВОВ, посвященных этапам развития и работы службы в годы войны.

По словам начальника академии генерал-лейтенанта Андрея Топорова проведение подобных выставок помогает нынешнему поколению курсантов, офицеров и их детей не забывать историю своей страны и помнить о тех, кто более 70 лет назад защищал нашу страну и Европу от фашизма.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МТО
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