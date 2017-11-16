16.11.2017 (18:31)

Военный комиссариат Республики Крым осуществил отправку в войска военнослужащих осеннего призыва

Сегодня со сборного пункта Военного комиссариата Республики Крым произведена отправка в войска 103 военнослужащих призыва «Осень-2017».

Отправка прошла в торжественной обстановке с участием родителей призывников, представителей правительства Республики Крым, ветеранов и духовенства.

После проведения торжественных мероприятий пополнение было доставлено на аэродром Гвардейское, откуда самолетом транспортной авиации новобранцы в сопровождении представителей воинских частей совершили перелет в Ростов-на-Дону.

Призывники данного набора будут проходить службу Воздушно-космических силах и мотострелковых подразделениях Южного военного округа

Справочно:

Осенью 2017 года с территории Республики Крым на комплектование войск (сил) планируется направить порядка 2000 чел. Более 800 уже отправлено к местам прохождения военной службы.

Ранее граждане, призванные из Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова.

С 2017 года призывники направляются для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны, преимущественно в войска Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантные войска, соединения и воинские части Военно-Морского Флота, войска национальной гвардии.

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