16.11.2017 (18:19)

В Словении состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова

В рамкам международного турне Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова дал концерт в столице Словении городе Любляна. На мероприятии присутствовал посол Российской Федерации в Республике Словении, представители российской дипломатической миссии, а также политическое руководство Словении.

На мероприятии присутствовало более 4800 зрителей, которые восторженно принимали каждый номер александровцев. Инструментальный номер в исполнении оркестра и солистов Константина Игнатьева (балалайка) и Александра Богатырёва (баян) под управлением главного дирижёра ансамбля Николая Кириллова - звучал в полной тишине, зал замер, а потом устроил овацию. Так же как и после «Казачьей кавалерийской» многочисленные трюки вызывали бурную реакцию зала.

После концерта зрители не хотели расходиться и устроили овацию артистам. Международное турне ансамбля имени А.В. Александрова продолжается, далее программой предусмотрены выступления в Румынии и Польше.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице