16.11.2017 (18:00)

Весь авиапарк стратегических бомбардировщиков Ту-160 в ближайшие годы будет заменён на модернизированные ракетоносцы

Министерство обороны России планирует полностью заменить существующий парк стратегических бомбардировщиков Ту-160 на модернизированные модели ракетоносцев нового образца.

Об этом в беседе с журналистами заявил прибывший с рабочей поездкой на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Все самолеты Ту-160, которые сейчас есть в составе дальней авиации ВКС России, несомненно, будут полностью модернизированы. С учетом такого быстрого воспроизводства и имеющихся на сегодняшний день технологий, думаю, что это произойдет в ближайшие годы», –– пояснил Сергей Кобылаш.

На предприятии прошла церемония выкатки опытного образца воспроизведенного Ту-160, первый его вылет планируется на февраль 2018 года.

По словам Сергея Кобылаша, «этот самолёт –– первый, произведенный в рамках программы воспроизводства стратегического бомбардировщика, это успешный результат совместной работы межведомственной рабочей группы под руководством Министерства обороны России».

Он уточнил, что опытный образец должен будет пройти наземные испытания до того, как подняться в воздух. Затем летчики-испытатели 929-го Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны должны будут подтвердить соответствие образца заявленным требованиям, а после –– начнется серийный выпуск таких судов.

«Знаю, что есть определенные планы, которые предполагают, что эти машины скоро будут поступать к нам, в дальнюю авиацию, и заступят на боевое дежурство», –– отметил Сергей Кобылаш.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. Их серийное производство может начаться в 2020-2021 годах. Пока предполагается, что будет произведено 50 таких самолётов.

Самолёты Ту-160 - воздушный компонент ядерной триады России.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице