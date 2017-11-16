16.11.2017 (17:48)

В Подмосковье состоялась передача Боевого знамени легендарного инженерного полка вновь сформированной воинской части

В Московской области на территории вновь сформированного 45-го инженерно-маскировочного полка состоялась церемония передачи исторического Боевого знамени 45-го инженерно-саперного полка, выполнявшего интернациональный долг в Республике Афганистан.

Военную реликвию в торжественной обстановке командир полка полковник Андрей Романчук получил из рук начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

«Выражаю уверенность, что вновь сформированный полк продолжит славные боевые традиции 45-го инженерно-саперного полка, с честью выполнявшего задачи в Афганистане», –– заявил Юрий Ставицкий при передаче Боевого знамени.

При этом он отметил, что сформированный в этом году полк уже успешно выполнил ряд задач по предназначению в ходе совместного стратегического учения «Запад-2017».

В торжественной церемонии приняли участие офицеры Управления начальника инженерных войск ВС РФ, военнослужащие вновь сформированного полка, ветераны инженерных войск и легендарного инженерно-саперного полка.

Справочно:

45-й инженерно-маскировочный полк был сформирован в июне 2017 года, в его задачи входит выполнение наиболее сложных инженерно-технических мероприятий по противодействию системам высокоточного оружия, скрытия и имитации критически важных объектов.

45-й инженерно-саперный полк выполнял задачи по предназначению в интересах воинских частей 40-й армии на территории Афганистана в период с 1980 по 1989 год, как в пунктах постоянной дислокации, так и при проведении боевых операций.

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