16.11.2017 (17:03)

120 курсантов колледжа госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова вступили в ряды «Юнармии»

120 курсантов 1 курса колледжа государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В церемонии, которая прошла в Центральном военно-морском музее приняли участие начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский, помощник главкома ВМФ по работе с личным составом капитан 1 ранга Сергей Павлов, ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, ответственный секретарь Морского совета, советник губернатора Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан Заставный.

Как отметил в своем напутственном слове Андрей Воложинский, «вступление в ряды «Юнармии» курсантов колледжа –– это умножение числа молодого поколения, которому предстоит и далее сохранять и развивать лучшие флотские традиции, изучать историю морской столицы и Военно-Морского Флота, быть настоящими патриотами своей Родины».

Как подчеркнул в свою очередь ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, «очень символично, что курсанты дают клятву юнармейца в музее, олицетворяющем морскую воинскую славу нашего Отечества».

В начале мероприятия состоялся торжественный внос Государственного флага Российской Федерации, Андреевского флага, знамен «Юнармии» и университета.

Церемония дачи клятвы юнармейца была открыта начальником штаба Санкт-Петербургского отделения «Юнармии» Игорем Владимировичем Коровиным. Право зачитывания клятвы юнармейца было предоставлено командиру юнармейского отряда 1 курса колледжа курсанту Севастьяну Сеничеву.

После завершения торжественной клятвы командир юнармейского отряда доложил начальнику Главного штаба «Юнармии» об окончании церемонии. Прозвучал гимн «Юнармии» - песня «Служить России», которую хором исполнили юнармейцы.

Знаки юнармейца вручили курсантам начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, член Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота и подводников, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров, вице-президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота и подводников, член Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга вице-адмирал Василий Порошин.

Курсантов со вступлением в ряды «Юнармии» поздравили почетные гости мероприятия: капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков, заместитель директора по персоналу и административным вопросам Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Стрельников, вице-президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота и подводников, член Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга вице-адмирал Василий Порошин, начальник штаба Санкт-Петербургского отделения «Юнармии» Игорь Коровин.

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