16.11.2017 (16:45)

Первая партия новых вертолетов Ми-28УБ поступила в авиацентр ВКС

Первая партия новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ перебазирована в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Летный состав Воздушно-космических сил совершил перелет из Ростовской области, выполнив одну промежуточную посадку.

Еще 6 вертолетов данного типа в ближайшее время будут направлены в авиационные части Южного и Западного военных округов.

Ранее специалисты Воздушно-космических сил провели комплексный прием 8 единиц авиационной техники на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе.

Справочно:

У вертолета Ми-28УБ двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Вертолет обладает усиленной бронезащитой, отличается высокой боевой живучестью и оснащен обширным комплексом вооружения.

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