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16.11.2017 (16:38)

В 2017 году более 1 тыс. человек из Самарской области прошли отбор и подписали контакт на военную службу по контракту

В текущем году более 1 тыс. жителей Самарской области, в том числе 25 девушек, прошли отбор и подписали контракт на военную службу. Об этом сообщил военный комиссар региона Александр Даньшин. Он добавил, что по статистике самарские контрактники предпочитают служить в родном регионе.

Александр Даньшин также отметил, что в осенней призывной кампании из региона в войска будут отправлены меньше молодых людей, чем в аналогичном периоде 2016 года. Связано это с увеличением в воинских частях должностей для военнослужащих по контракту.

«Из губернии в октябре-декабре текущего года в Вооруженные Силы РФ будут направлены 1900 призывников, - сказал военком. - Снижение количества новобранцев связано с увеличением количества военнослужащих по контракту. Лица с высшим и средним профессиональным образованием выбирают вместо одного года службы по призыву выбирают два года службы по контакту и получают зарплату и соответствующие льготы».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Служба по контракту , Центральный военный округ
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