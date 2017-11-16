16.11.2017 (16:21)

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский ответил на вопросы «Красной звезды»

В номере пятницы публикуется интервью начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, который рассказал о современном состоянии и перспективах развития этого рода войск.

«Красная звезда» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве между Минобороны России и Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт».

Рассказывается также о брифинге, который заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков провел для представителей военно-дипломатического корпуса.

Кроме того, газета информирует о проходящем в Таджикистане совместном учении Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которое является завершающим этапом оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство–2017».

В рамках проекта, реализуемого совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные Силы России за неделю».

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