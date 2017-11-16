16.11.2017 (16:30)

Минобороны России публикует документы о беспрецедентной помощи Польше со стороны СССР в годы Второй мировой войны

http://helppoland.mil.ru/

В рамках мультимедийного проекта «Память против забвения» опубликованы уникальные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, рассказывающие об оказании Советским Союзом материальной помощи Польше в 1944-1945 годах: helppoland.mil.ru.

В опубликованных документах приводятся сведения о помощи СССР населению освобожденных частями Красной Армии польских городов продовольствием, медикаментами, автотранспортом, топливом и сырьем для промышленных предприятий.

Как свидетельствуют архивные документы, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов народных комиссариатов СССР.

Только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года.

В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение 2 и 3 кварталов 1945 года было поставлено более 130 тыс. тон продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей.

Из ресурсов 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов в виде единовременной помощи для питания польских железнодорожников, угольщиков и других рабочих было передано более 8 тыс. тонн мяса.

В рассекреченных документах приведены данные о восстановлении частями Красной Армии польских железных дорог и мостов, разрушенных немецкими оккупантами. Так, только силами железнодорожных частей 1-го Белорусского фронта на территории Польши было восстановлено более 5 тыс. километров железных дорог, 12,5 тыс. проводо-километров железнодорожной связи; построено и отремонтировано более 30 тыс. погонных метров мостов.

Отдельно выделены документы о передаче полякам в период весенне-посевной кампании 1945 года посевного материала – семян пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, капусты, огурцов, лука и других, сельскохозяйственных машин и инвентаря, а также расписки польских крестьян в получении помощи.

Большой интерес пользователей вызовет впервые опубликованное Соглашение между советским военным командованием и временным правительством Польской республики об использовании оборудования германских предприятий и другого имущества, находящегося на территории Польши. В нем в частности отмечалось, что все без исключения польские заводы и оборудование передавались полякам, их демонтаж и вывоз строго запрещался.

В рассекреченных Минобороны России документах также отражены беспрецедентные объемы переданных Польше денежных средств, число привлеченных к восстановлению народного хозяйства страны советских военных и гражданских специалистов.

Исторические документы ранее не публиковались в открытых источниках и были доступны лишь узкому кругу специалистов.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который угрожает сносом памятникам Красной Армии, принесшей польскому народу освобождение от фашизма.

Одной из первых «жертв» варварского закона стал памятник благодарности Красной армии в польском городе Щецин.

Мультимедийный проект «Память против забвения» стал продолжением серии ранее опубликованных Минобороны России архивных документов периода 1944-1945 годов, посвященных освобождению Польши Красной Армией от немецко-фашистской оккупации и раскрывающих какой ценой досталась эта победа нашей стране.

Минобороны России публикует исторические документы в целях противодействия попыткам фальсификации истории и сохранения исторической правды.

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