16.11.2017 (16:11)

В Пензенской области состоялись торжественные проводы новобранцев в Президентский полк

На сборном пункте Пензенской области состоялись торжественные проводы новобранцев, среди которых некоторые будут служить в Президентском полку.

В мероприятии приняли участие более 500 человек. Это представители военного комиссариата и областных властей, глава города Валерий Савельев, руководители ветеранских и общественных организаций, военно-патриотических объединений и религиозных конфессий региона, родственники новобранцев.

В ходе торжественных мероприятий была проведена демонстрация военной техники и стрелкового оружия. Воспитанниками регионального отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и учащимися кадетских классов были показаны приемы рукопашного боя и элементы строевой подготовки.

Состоялся концерт ансамбля песни и пляски «Казачья застава».

Был организован праздничный обед в столовой сборного пункта.

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