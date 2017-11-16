16.11.2017 (16:11)
В Пензенской области состоялись торжественные проводы новобранцев в Президентский полк
На сборном пункте Пензенской области состоялись торжественные проводы новобранцев, среди которых некоторые будут служить в Президентском полку.
В мероприятии приняли участие более 500 человек. Это представители военного комиссариата и областных властей, глава города Валерий Савельев, руководители ветеранских и общественных организаций, военно-патриотических объединений и религиозных конфессий региона, родственники новобранцев.
В ходе торжественных мероприятий была проведена демонстрация военной техники и стрелкового оружия. Воспитанниками регионального отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и учащимися кадетских классов были показаны приемы рукопашного боя и элементы строевой подготовки.
Состоялся концерт ансамбля песни и пляски «Казачья застава».
Был организован праздничный обед в столовой сборного пункта.