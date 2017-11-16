16.11.2017 (15:47)

На Черноморском флоте в преддверии зимы проведена проверка личного автотранспорта военнослужащих

В соединениях и частях Черноморского флота в рамках армейской акции по безопасности дорожного движения «Автошина» наряду со служебным автотранспортом проводится проверка личных автомобилей военнослужащих.

Целью акции стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их последствий, связанных с неисправностями рулевого управления и тормозных систем автомобилей, использования различных сезонных автомобильных шин.

В частности, представителями территориальной военной автомобильной инспекции в Севастополе проведена проверка готовности личного транспорта военнослужащих Центра обеспечения управления Черноморского флота и военной комендатуры Севастопольского гарнизона к эксплуатации в зимний период.

В ходе мероприятия было проверено наличие и соответствие регистрационных, страховых документов водителей, исправность огнетушителей, наличие медицинских аптечек, знаков аварийной остановки, а также уровень износа протектора шин автомобилей.

Военнослужащие проверяемых воинских частей получили практические рекомендации в устранении выявленных нарушений в области безопасности дорожного движения.

В 2018 году на Черноморском флоте планируется продолжить работу по профилактике ДТП с военнослужащими владельцами личного транспорта в рамках акций «Осторожно! Дети!», «За безопасность дорожного движения!», «Автобус», «Чистое стекло», «Трезвый водитель» и «Автошина».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице