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16.11.2017 (07:40)

Штурмовики авиачастей ВВО в Приморье и Забайкалье выполнили летные задания в сложных метеусловиях и на малых высотах

Сразу в двух авиационных частях Восточного военного округа, базирующихся в Приморском и Забайкальском краях, состоялись учебно-тренировочные полеты летчиков штурмовой авиации на самолетах Су-25СМ.

Летчики отработали вопросы по совершению групповых полетов в заданный район по координатам, полученным от самолетов-разведчиков, обнаружению различных наземных целей, имитирующих склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, бронированную технику и живую силу условного противника.

Экипажи выполняли тактические летные задания в сложных метеорологических условиях, а также в различном диапазоне высот.

Решались также задачи по заходу на цели на малых высотах с учетом ландшафта местности с применением сложных видов маневра.

Помимо этого, летчики отработали уход от атак истребительной авиации «противника» в условиях активного применения средств радиоэлектронного подавления.

В рамках проведения учебно-тренировочных полетов опытные летчики-инструкторы осуществили проверку навыков пилотирования штурмовиков Су-25УБ молодыми летчиками.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Авиация , Восточный военный округ , ВВС
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