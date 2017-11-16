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16.11.2017 (14:13)

День ракетных войск и артиллерии на Балтийском флоте отметят масштабными мероприятиями

19 ноября на площади Победы Калининграда в рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии на Балтийском флоте пройдет информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!».

На центральной площади города будут представлены образцы современной техники и вооружения флота, развернута выставка предметов военной экипировки, различных спасательных средств. Помимо этого, здесь же будет выставлена боевая техника из соединений и воинских частей сухопутных, береговых войск и ПВО Балтийского флота. Это бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня «Град», самоходный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», зенитная ракетная система «С-400», береговой ракетный комплекс «Бал» и «Бастион», а также различные машины связи и управления.

Специально для гостей мероприятия будут развернуты армейские палатки, в которых будут размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск, морской авиации и ПВО Балтийского флота.

В ходе акции на мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. В первую очередь набор на военную службу по контракту будет производиться в соединения и воинские части Западного военного округа. Специалисты пункта отбора предложат заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.

Подобные акции 19 ноября пройдут и в других городах, где дислоцированы соединения и воинские части Балтийского флота –– в Кронштадте и Гусеве.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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