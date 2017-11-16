16.11.2017 (10:40)
Инженерно-саперное подразделение ЮВО на Кубани сдало на «отлично» проверку комиссии Минобороны и теперь именуется ударным
Инженерно-саперное подразделение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, представленное комиссии Минобороны России для проверки, выдержало испытания на присвоение ему почетного наименования «ударное».
В ходе проверки военнослужащие сдали зачеты по тактической, инженерной, медицинской подготовкам, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.
Также военнослужащие выполнили нормативы по установке минного поля в ночных условиях и проделыванию проходов в минных полях условного противника.
Установка мин велась по шнуру протяженностью около 1,2 километра на глубину обороны свыше 150 метров без применения осветительных приборов в условиях максимальной близости к условному противнику. После выполнения нормативов все установленные мины были обезврежены.
Всего в мероприятиях проверки принимало участие более 100 военнослужащих и было задействовано свыше 10 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, землеройные машины МДК-3, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10.