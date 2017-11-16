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16.11.2017 (12:33)

Более 22 тыс. военнослужащих ЮВО обеспечены жильем за 7 лет деятельности Южного регионального управления жилищного обеспечения

За 7 лет деятельности ФГКУ «Югрегионжилье» в Южном военном округе (ЮВО) обеспечено жилыми помещениями более 22 тыс. военнослужащих, что позволило сократить количество необеспеченных постоянными жилыми помещениями с 14,4 тыс. до 4,7 тыс. человек.

Кроме того, более 3,5 тыс. военнослужащих обеспечены жилищной субсидией. Так, за 10 месяцев текущего года жилищная субсидия была предоставлена более 1 тыс. военнослужащим на сумму 6,8 млрд руб., что составляет 85,5% от общего числа военнослужащих, обеспеченных жилыми помещениями в 2017 году. Около 78% военнослужащих из числа тех, кому предоставлена жилищная субсидия, уже приобрели или построили жилые помещения.

На территории Южного военного округа уполномоченным органом Минобороны России по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих является Федеральное государственное казенное учреждение «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Жилье
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