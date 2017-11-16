16.11.2017 (12:45)

С морскими пехотинцами Тихоокеанского флота проведено показное занятие по рукопашному бою в окопе

В рамках подготовки к зимнему периоду обучения во Владивостоке на полигоне Горностай для командиров подразделений отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота проведено показное занятие по рукопашному бою в окопах.

Занятия прошли под руководством инструктора учебного центра Военно-Морского Флота мастера спорта по рукопашному бою Юрия Пирогова.

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