16.11.2017 (12:45)
С морскими пехотинцами Тихоокеанского флота проведено показное занятие по рукопашному бою в окопе
В рамках подготовки к зимнему периоду обучения во Владивостоке на полигоне Горностай для командиров подразделений отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота проведено показное занятие по рукопашному бою в окопах.
Занятия прошли под руководством инструктора учебного центра Военно-Морского Флота мастера спорта по рукопашному бою Юрия Пирогова.Обучаемым были показаны эффектные приёмы с оружием и без, алгоритм действий в одиночном бою и в составе группы.
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