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16.11.2017 (12:45)

С морскими пехотинцами Тихоокеанского флота проведено показное занятие по рукопашному бою в окопе

В рамках подготовки к зимнему периоду обучения во Владивостоке на полигоне Горностай для командиров подразделений отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота проведено показное занятие по рукопашному бою в окопах.

Занятия прошли под руководством инструктора учебного центра Военно-Морского Флота мастера спорта по рукопашному бою Юрия Пирогова.

Обучаемым были показаны эффектные приёмы с оружием и без, алгоритм действий в одиночном бою и в составе группы.
Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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