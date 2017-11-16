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16.11.2017 (12:35)

Ремонтные подразделения ЗВО получили новую автомобильную технику повышенной проходимости

Ремонтные подразделения Западного военного округа (ЗВО) получили около 20 единиц тяжелых трёхосных машин марки КамАЗ-53501 повышенной проходимости, предназначенных для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования.

Принципиально важной новинкой КамАЗ-53501 стало новое шасси с колесной базой 6х6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая  регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.

Электронная «начинка» автомобиля обеспечивает автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции своеобразного черного ящика, в котором  хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

В настоящее время более 50% автомобильной техники ЗВО имеет возраст не старше 5 лет. Новая автомобильная техника уже успела себя зарекомендовать с положительной стороны в ходе учений и проверок боевой готовности, проводимых в войсках ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , МТО
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