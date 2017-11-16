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16.11.2017 (11:25)

15 новобранцев из Волгоградской области направлены на службу в Президентский полк

В Государственном историко-мемориальном музее  «Сталинградская битва» в Волгограде прошло торжественное мероприятие по отправке новобранцев на  службу в Президентском полку.

15 человек из Волгоградской области отобраны военным комиссариатом в соответствии с предъявляемыми требованиями по физической подготовке, здоровью, образованию, психической устойчивости.

Новобранцев с направлением на службу в элитное подразделение поздравили председатель комитета общественной безопасности и казачества администрации города, атаман Волгоградского округа Донских казаков, руководитель комитета солдатских матерей.

Всего в Волгоградской области этой осенью запланировано призвать в ряды ВС РФ более 2300 граждан.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Южный военный округ
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