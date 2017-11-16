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16.11.2017 (12:25)

Водолазы Ленинградской военно-морской базы БФ осваивают навыки подводной стрельбы

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отряда (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы в рамках плановых тренировок выполняют спуски под воду с проведением подводных стрельб из специального оружия.

Занятия проходят на специально оборудованных участках в акватории Финского залива. Боевые пловцы одиночно и в составе групп отрабатывают элементы подводного плавания в светлое и темное время суток в полном водолазном снаряжении.

В подводном положении военнослужащие отряда совершенствуют навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. Для этого применяются ростовые макеты, изображающие водолаза.

В свою очередь медицинской службой отряда отрабатываются действия по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.

Тренировки проводятся как на берегу с применением передвижной рекомпрессионной водолазной станции на базе автомобиля КАМАЗ-5320, так и на выходах в Финский залив с помощью судового водолазного комплекса.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Западный военный округ
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