16.11.2017 (12:12)

На арсеналах Западного военного округа проведены тренировки по ликвидации условных пожаров

На складах и арсеналах Центра материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), расположенных на территории Северо-Западного и Центрального регионов, прошли тренировки по ликвидации условных пожаров.

По замыслу учения причиной возникновения пожара на территории арсенала стал верховой лесной пожар, с большой скоростью распространяющийся по местности. При приближении пожара к арсеналу сработали датчики температуры, установленные по периметру охраняемой территории.

Получив сигнал «Пожар на территории!», личный состав отработал подъем дежурных сил по тревоге и выезд к месту чрезвычайной ситуации, действия при тушении пожара на технических территориях и в хранилищах, а также мероприятия по эвакуации из опасной зоны вооружения, техники и имущества.

Сегодня помимо обычных пожарных автомобилей и средств пожаротушения на вооружении пожарных команд арсеналов ЗВО находятся специальная пожарная техника на базе танков и бронированные пожарно-спасательные автомобили. Такая техника может применяться для ликвидации пожаров даже во время горения и детонации боеприпасов.

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