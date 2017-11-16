16.11.2017 (12:08)

На Каспийской флотилии проведено учение по задержанию условных подводных диверсантов

С личным составом отряда противоподводно-диверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии проведено учение по задержанию подводных диверсантов условного противника с использованием системы наблюдения и контроля подводной обстановки.

По замыслу учения, дежурной сменой поста наблюдения, благодаря комплексу обнаружения и слежения за подводными объектами и подводной обстановкой, в районе пункта базирования кораблей были обнаружены движущиеся подводные объекты. По своим характеристикам объекты были классифицированы как человеческие фигуры.

На кораблях была объявлена боевая тревога, выставлена вахта противоподводно-диверсионного обнаружения, технические средства и вооружение приведены в готовность к применению.

В район нахождения объектов был направлен высокоскоростной маневренный противодиверсионный катер (ПРДК) многоцелевого назначения, проекта 21980 «Грачонок» с бойцами отряда.

Бойцы отряда ПДСС, используя технические средства ПРДК «Грачонок», обнаружили место нахождения группы диверсантов. Под воду была спущена группа захвата, которая осуществила их захват и доставку на берег.

Учение проведено в пункте базировании соединения кораблей флотилии в Махачкале. В учениях приняли участие около 40 военнослужащих, были задействованы противодиверсионный катер (ПРДК) многоцелевого назначения проекта 21980 «Грачонок» и несколько единиц быстроходных лодок, использовано специальное оборудование для слежения за подводной обстановкой, стоящее на вооружении отряда.

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