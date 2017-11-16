16.11.2017 (10:06)

На российской военной базе в Абхазии начался отопительный сезон

На более 40 объектах казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений российской военной базы в Абхазии стартовал отопительный сезон. Общий отапливаемый объем помещений составляет около 145 тыс. куб. м.

Для обеспечения полноценной работы котельной базы в течение всего зимнего периода планируется израсходовать около 300 тонн мазута. На прикотельном топливном хранилище уже создан необходимый запас топлива. Всего в систему теплообеспечения объектов входят две котельные.

Температурный режим в жилых и рабочих помещениях соответствует установленным нормам. Командованием соединения организован постоянный контроль за температурным режимом в казармах, где проживают военнослужащие по призыву. Для мониторинга работы теплогенерирующих систем в помещениях вывешены температурные графики.

С начала сентября в ходе подготовки к отопительному сезону специалистами теплохозяйства базы были выполнены профилактические работы по осмотру и обслуживанию до 3,5 тыс. м. теплотрасс. Проведены работы по промывке систем отопления, ревизии и опрессовке тепловых узлов, а также ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании.

Для обеспечения эксплуатации объектов в течение всего зимнего периода организованны дежурные аварийно-ремонтные бригады, состоящие из 20 человек.

В состав объектов инфраструктуры военной базы входят казармы, свыше 20 жилых домов, столовые, десятки складов, банно-прачечный комплекс и штабы. 80 процентов зданий – модульного типа из быстровозводимых конструкций с использованием современных экологически чистых материалов.

Отопительный сезон казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений российского соединения в Абхазии завершится 15 апреля 2018 года.

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