16.11.2017 (12:00)

Каждый шестой новобранец российской военной базы в Абхазии имеет высшее образование

В рамках осенней призывной кампании на российскую военную базу в Абхазии с середины октября прибыло около 350 новобранцев, что составляет около 60 процентов от потребности полного укомплектования подразделений молодыми военнослужащими.

Проведенный социологический анализ молодого пополнения показал, что каждый шестой новобранец имеет высшее образование, а каждый третий среднее специальное. Более 20% прибывших прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности, в том числе водителей автомобилей категории «С», «Д», «Е», автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливо-заправочных средств.

География сборных пунктов военкоматов, призвавших граждан на военную службу, различна: это Мордовия и Марий Эл, Ростовская область и Ставропольский край.

Новобранцы прибывают на смену военнослужащим по призыву, отслужившим в ВС РФ год и уволенным в запас.

На начальном этапе военнослужащие освоят первоначальную общевойсковую подготовку, изучат требования воинских уставов и примут военную присягу, пройдут дополнительное медицинское обследование, специальное анкетирование и тестирование для определения уровня морально-психологического состояния.

Всего в ходе осенней призывной кампании в подразделения военной базы прибудут около 600 новобранцев.

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