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16.11.2017 (11:53)

Летчики ЮВО в Армении проходят курсы выживания

Летчики истребительной и армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни, дислоцированной в Армении, принимают участие в поисково-спасательных учениях. Практические занятия в незнакомой горно-лесистой местности проводятся рядом с водоемами в рамках проведения курса выживания летчиков в течение трех дней.

В ходе учений будут отрабатываться вопросы по техническому и визуальному поиску условно аварийных авиационных судов в горно-лесистой местности, оказания первой медицинской помощи, эвакуации и транспортировки пострадавших с использованием подручных средств. Спасательные группы научатся собирать и обрабатывать информацию о происходящих событиях в зоне условного происшествия на земле и с воздуха, а также взаимодействовать с муниципальными и силовыми структурами республики Армения.

К учениям по поиску и оказанию помощи экипажам истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8 и Ми-24, терпящим условное бедствие и крушение на территории Закавказья, привлечено более 150 военнослужащих штурманского, медицинского, инженерно-технического персонала и подразделения связи базы, а также около 30 единиц военной специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Авиация , Южный военный округ , ВВС
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