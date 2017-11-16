16.11.2017 (11:39)
В Крыму с опережением графиков были подготовлены к зимней эксплуатации 550 военных городков
Отопительный период 2017-2018 в военных гарнизонах, расквартированных на территории Республики Крым, обеспечивают 217 котельных.
К зимней эксплуатации с опережением графиков были подготовлены 550 военных городков, около 11 тыс. объектов, в том числе жилищно-казарменного фонда общей площадью свыше 25,6 тыс. м², 1660 коммунальных объектов и около 3,6 тыс. километров инженерных сетей.
Для контроля за прохождением отопительного периода эксплуатации работают службы квартирно-эксплуатационных частей и оперативно-диспетчерские службы, а для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в готовности находятся аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.
На прикотельных складах созданы сверхнормативные запасы котельного топлива. Сформированы запасы жидкого котельного топлива, которые превышают установленные нормативные значения на 96%, а твердого котельного топлива – на 163%.