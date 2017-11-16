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16.11.2017 (11:31)

В госпитале имени А.А. Вишневского впервые проведена операция по устранению назальной ликвореи в условиях эндовидеоконтроля

Операция по устранению назальной ликвореи с помощью эндовидеоскопической техники освоена  в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны России имени А.А. Вишневского.

Операция длилась 3 часа и проводилась под общим наркозом. Специалисты отоларингологичекого отделения госпиталя совместно с главным отоларингологом Министерства обороны РФ профессором В. Дворянчиковым выполнили пластику ликворной фистулы основания передней черепной ямки эндоназально.

Традиционно принцип оперативного лечения состоит в проведении нейрохирургической операции с трепанацией черепа и твердой оболочки мозга и удалении из головного мозга полости с ликвором.

«Нам впервые удалось провести данную операцию путем эндоскопической пластики. Это стало возможным благодаря тому, что в ЦВКГ имени Вишневского появилась самая лучшая эндоскопическая техника в мире, позволяющая выполнять сложнейшие ринологические вмешательства на основании черепа», –– отметил заместитель начальника ЛОР отделения Павел Овчинников.

Суть операции состоит в следующем. Выкраивается септальный хрящ с перегородки носа и имплантируется для прикрытия костного дефекта черепа. Сверху накладывается выкроенный со средненосовой раковины лоскут на питающей ножке с фиксацией биологическим клеем.

«ЛОР-врачи нередко сталкиваются с ситуациями, когда за незначительными симптомами скрываются серьезные нарушения. В случаях, если пациент не получил адекватную терапию, могут наблюдаться опасные инфекционные осложнения», –– пояснил Павел Овчинников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Медицина
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