16.11.2017 (11:00)
Более 300 юношей и девушек из Татарстана ежегодно поступают в военные вузы
Более 300 юношей и девушек из Татарстана ежегодно поступают в высшие военные учебные заведения. Об этом сообщил военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин в ходе встречи с учащимися выпускных классов Альметьевского района.
Встреча прошла в виде живой беседы с школьниками и жителями района. Военком рассказал о преимуществах военной службы и существующих льготах. Отдельно была затронута тема поступления в военные вузы.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать». Военком отметил, что за последние три месяца в акции приняли участие свыше 6 тыс.
Метки: