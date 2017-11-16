16.11.2017 (11:00)

Более 300 юношей и девушек из Татарстана ежегодно поступают в военные вузы

Более 300 юношей и девушек из Татарстана ежегодно поступают в высшие военные учебные заведения. Об этом сообщил военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин в ходе встречи с учащимися выпускных классов Альметьевского района.

Встреча прошла в виде живой беседы с школьниками и жителями района. Военком рассказал о преимуществах военной службы и существующих льготах. Отдельно была затронута тема поступления в военные вузы.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать». Военком отметил, что за последние три месяца в акции приняли участие свыше 6 тыс.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице