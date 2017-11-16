16.11.2017 (10:47)

В Саратовской области состоялись торжественные проводы призывников в Президентский полк и Черноморский флот

В Саратовской области во Всероссийский день призывника состоялись торжественные проводы новобранцев в Президентский полк и подшефные воинские части Черноморского флота.

«В этой призывной кампании мы отправляем 15 человек в Президентский полк и 8 человек на Черноморский флот, – сказал в ходе выступления военный комиссар региона Валерий Скутельник. – Эти самый лучшие наши ребята, которые успешно окончили высшие учебные заведения, стали победителями различных областных конкурсов, имеют спортивные разряды по боксу, дзюдо, легкой атлетике.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Центрального военного округа и правительства региона, уполномоченный по правам человека в Саратовской области, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и военной службы, представители Совета высших офицеров при губернаторе Саратовской области, военного духовенства, ДОСААФ России, Регионального центра допризывной подготовки молодёжи к военной службе и военно-патриотического воспитания, учащиеся образовательных организаций и призывники.

Всероссийский день призывника также отмечали во всех районных военных комиссариатах региона. Были проведены Уроки мужества, патриотические акции и спортивные мероприятия.

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