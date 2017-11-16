16.11.2017 (10:41)

320 новобранцев из Башкирии отправились служить на Дальний Восток

В Республике Башкортостан состоялся первая в осенней призывной кампании отправка воинского эшелона. Служить в воинские части и соединения, дислоцированные в регионах Дальнего Востока, отправились 320 человек.

В связи с этим был проведен торжественный митинг на республиканском сборном пункте. В нем приняли участие представители военного комиссариата, администрации города Уфы, городского комитета ветеранов войны и военной службы, комитета всероссийской общественной организации «Боевой братство», священнослужители, юнармейцы, родственники и жители региона.

Военный комиссар региона Игорь Харченко в напутственном слове выразил уверенность в том, что призывники с честью выполнят свой воинский долг.

«Ребята, мы вас провожаем в этот дальний путь с чувством, что вы с достоинством выполните долг защитника Отечества. На тех дальних рубежах я служил 18 лет –– это красивые места. Служите так, чтобы мы гордились вами, будьте мужественными, с уважением относитесь к командирам, с достоинством выполняйте поставленные задачи. Мы верим в вас», –– сказал Игорь Харченко.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице