16.11.2017 (09:31)

В учебных центрах ВВО подготовлено более 10 тысяч младших специалистов

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершились выпускные экзамены и началась отправка выпускников в войска. Общая оценка выпускников – «хорошо».

В этом учебном периоде более пяти тысяч курсантов, в том числе свыше 260 военнослужащих по контракту, учебных центров ВВО прошли обучение по более 40 военно-учетным специальностям. В войска будут направлены командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО.

Также в войска будут направлены около 650 поваров и хлебопеков, которых готовит единственный в округе учебный центр, дислоцированный в Забайкальском крае.

Более 80 процентов младших специалистов направлены в воинские части и соединения Восточного военного округа, остальных распределили в другие военные округа.

Всего в текущем году окружными учебными центрами подготовлено более 10 тысяч младших специалистов (из них около 750 военнослужащих по контракту), а также свыше 1,3 тысячи поваров.

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