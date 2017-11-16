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16.11.2017 (10:10)

Мотострелки ЗВО в ходе учения ликвидировали диверсионную группу условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по противодействию диверсионно-разведывательным (ДРГ) группам условного противника. Были отработаны задачи скрытного наблюдения за охраняемой территорией, прилегающей к режимному объекту, а также порядок гарантированной ликвидации ДРГ.

По легенде, при патрулировании территории были замечены признаки несанкционированной активности вблизи охраняемого объекта. По результатам скрытного наблюдения с использованием приборов ночного видения и малогабаритных тепловизоров группа неизвестных лиц с оружием и спецсредствами была идентифицирована как ДРГ условного противника. Был установлен ее боевой состав и принято решение о проведении штурмовой операции.

При помощи средств радиоэлектронной борьбы из строя были выведены средства связи условного противника, после чего по месту дислокации ДРГ был нанесен огневой удар из вооружения БМП-2 и стрелкового оружия.

Тренировка проходила в Ленинградской области. Всего было задействовано около 50 военнослужащих, привлечено около 30 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Учения
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