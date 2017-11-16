16.11.2017 (08:15)

В ВВО сформируют подразделения тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

В Восточном военном округе (ВВО) в нескольких воинских частях РХБ защиты, дислоцированных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, будут сформированы подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Данные подразделения планируется полностью укомплектовать военнослужащими по контракту.

До конца текущего года ТОС-1А «Солнцепек» на базе модернизированной гусеничной базы Т-72 поступят в воинскую часть РХБ защиты в Амурской области.

ТОС-1А –– усовершенствованная версия всем известной ТОС-1 «Буратино» –– она обладает более современной системой направляющих для зажигательных и термобарических ракет калибра 220 миллиметров.

Новая техника позволит значительно увеличить боевые возможности общевойсковых объединений ВВО.

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