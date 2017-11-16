16.11.2017 (06:36)

Командующий ТОФ и руководство Приморского края обсудили перспективы сотрудничества флота и региона в различных областях

В ходе рабочей встречи, которая прошла во Владивостоке, командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудили вопросы практического взаимодействия структур флота и краевой администрации в различных сферах.

В частности, были согласованы основные направления совместной работы командования ТОФ и руководства края в вопросах сохранения исторического и культурного наследия региона, планирования и проведения имиджевых общественно-значимых мероприятий. Также на рабочей встрече был затронут вопрос совершенствования механизма взаимодействия флота и администрации Приморья при возникновении ситуаций, требующих оперативного решения.

Командующий Тихоокеанским флотом и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края договорились о продолжении и качественном развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества флотских и региональных структур.

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