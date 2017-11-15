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15.11.2017 (23:38)

Первый тренажер машины дистанционного разминирования "Листва" поступит в Тюменский военный вуз

Первый тренажер машины разминирования "Листва" поступит в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ).

Четыре года назад данный вуз впервые приступил к подготовке специалистов для инженерных подразделений РВСН. Курсанты ТВВИКУ изучают все перспективные образцы военной техники, в том числе машину инженерного обеспечения и маскировки, колёсную дорожную машину, машину дистанционного разминирования «Листва».  

Учебная специализация включает в себя такие дисциплины, как приемы и способы маскировки агрегатов, основы геологии для определения несущей способности грунтов, применение имитационных средств, ведение инженерной разведки для обеспечения действий ракетных частей и подразделений.

Войсковую стажировку курсанты проходят в соединениях, оснащенными "Тополь-М" и "Ярс", благодаря чему после окончания вуза они смогут приступить к исполнению своих профессиональных обязанностей без дополнительной подготовки.

МДР "Листва" поступает в переоснащаемые на ракетный комплекс «Ярс» соединения ПГРК.  На бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , ВВТ
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