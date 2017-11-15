15.11.2017 (21:13)

В Военно-воздушной академии стартовало тактико-специальное учение с курсантами выпускных курсов

В Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина стартовало тактико-специальное учение с курсантами 5 курса, проходящими обучение по специальностям инженерно-авиационной службы.

В рамках мероприятия будущие офицеры отработают задачи облуживания, текущего ремонта и проведения регламентных работ на авиационной технике на аэродроме базирования.

Кроме того курсанты академии выполнят работы по обслуживанию и замене элементов силовых установок, бортового радиоэлектронного оборудования, различных систем управления на разнотипных самолетах и вертолетах.

Выполнение комплекса задач будет осложняться различными вводными, включая нанесение условного авиационного удара противника по аэродрому с применением отравляющих веществ, а также действия разведывательно-диверсионных групп.

В учении принимают участие более 500 курсантов. Мероприятие продлиться до конца текущей недели.

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