15.11.2017 (21:13)
В Военно-воздушной академии стартовало тактико-специальное учение с курсантами выпускных курсов
В Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина стартовало тактико-специальное учение с курсантами 5 курса, проходящими обучение по специальностям инженерно-авиационной службы.
В рамках мероприятия будущие офицеры отработают задачи облуживания, текущего ремонта и проведения регламентных работ на авиационной технике на аэродроме базирования.
Кроме того курсанты академии выполнят работы по обслуживанию и замене элементов силовых установок, бортового радиоэлектронного оборудования, различных систем управления на разнотипных самолетах и вертолетах.
Выполнение комплекса задач будет осложняться различными вводными, включая нанесение условного авиационного удара противника по аэродрому с применением отравляющих веществ, а также действия разведывательно-диверсионных групп.
В учении принимают участие более 500 курсантов. Мероприятие продлиться до конца текущей недели.