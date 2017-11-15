15.11.2017 (21:03)

В год 100-летия войска РХБЗ примут на вооружение нового разведывательного робота

Новый разведывательный робототехнический комплекс будет принят на вооружение войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в 2018 году, сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Игорь Кириллов.

«Новый робототехнический комплекс будет принят на вооружение в следующем году», — сказал генерал-майор И. Кириллов.

Начальник войск РХБ защиты пояснил, что это разведывательный робот на гусеничном ходу с возможностью дистанционного управления по радиоканалу до 3 километров и по проводному каналу до 500 метров, который будет использоваться там, где «не желательно использовать личный состав».

«В задачи робота входит — добраться до того места, где нужно забрать пробы, сделать это, провести визуальную оценку местности и вернуться», — уточнил И. Кириллов.

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