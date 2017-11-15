15.11.2017 (20:55)

Мемориальный турнир по рукопашному бою состоялся в городе Иваново

Мемориальный турнир по рукопашному бою пять дней проходил в Иванове, собрав под своим крылом свыше 150 юношей и девушек из 16 регионов страны. Эти состязания, посвященные 158 ивановцам, удостоенным за подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза, имели ранг первенства ДОСААФ России. На них, кроме традиционных наград, ещё разыгрывались и путевки на первенство России по рукопашному бою.

На торжественном открытии соревнований спортсменов, тренеров и зрителей приветствовали представители областного правительства и ветеранских организаций. Память героев участники турнира почтили минутой молчания и возложением цветов к импровизированному кадетскому посту № 1 с именами Героев Советского Союза.

Программу состязаний составили два тура. В первом из них спортсменам предстояло продемонстрировать приемы рукопашного боя, заработать на этом необходимое количество баллов для выхода во второй тур, где претендентов на награды ждали поединки на татами.

Командную победу в первенстве ДОСААФ России одержали «рукопашники» Владимирской области. Второй результат у хозяев состязаний – спортсменов Ивановской области. Тройку призеров замкнула команда Курганской области.

Титулы победителей в младшей возрастной группе (14-15 лет) в своих весовых категориях завоевали Дарья Белова (Ивановская обл.), Владислав Карнаухов, Руслан Потапов (оба – Орловская обл.), Валерий Бодякшин, Дмитрий Виноградов, Денис Семенов (все – Владимирская обл.), Вадим Терентьев, Максим Тихонов (оба – Коми), Савелий Филиппов (Курганская обл.), Никита Орлов (Вологодская обл.), Николай Сучков (Ивановская обл.).

В старшей возрастной группе (16-17 лет) на верхнюю ступень пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись Саина Исматуллаева (Владимирская обл.), Владимир Пегов (Костромская обл.), Даниил Рогачев, Григорий Промин (оба – Курганская обл.), Михаил Позняков (Московская обл.), Илья Копоть (Владимирская обл.), Даниил Мочалов, Тимур Бабаев (обе – Ивановская обл.), Максим Балагуров (Вологодская обл.).

В будущем году организаторы планируют провести открытое первенство ДОСААФ России по рукопашному бою с приглашением спортсменов оборонных организаций стран СНГ.

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