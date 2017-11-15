15.11.2017 (20:49)
В Военном университе Министерства обороны РФ олимпийский чемпион Пекина-2008 встретился курсантами и слушателями ВУЗа
Армейского чемпиона приветствовал заместитель начальника университета по работе с личным составом полковник Михаил Криулин.
В честь гостя выступил вокально-хореографический ансамбль университета «Курсантское братство» под руководством капитана Ярославы Кудрявцевой. Курсанты исполнили песни «Герои спорта» и «Команда молодости нашей».
Встреча прошла в дружественной атмосфере. Сильнов рассказал о своем долгом пути к олимпийскому «золоту», который начался в 1990-х гг. в городе Шахты Ростовской области, и не оставил без внимания ни одного вопроса слушателей.
Олимпийский чемпион поделился секретами психологической подготовки к соревнованиям, рассказал о своей семье. В беседе были затронуты как победы и политическая карьера Сильнова, который является депутатом Законодательного собрания Ростовской области, так и сегодняшняя непростая ситуация в отечественном спорте.
В заключении встречи армеец пожелал будущим офицерам беречь свое здоровье и стать надежной опорой для страны и друг для друга.