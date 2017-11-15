15.11.2017 (19:24)

«Оборонлес» начал сотрудничество с Брянским эколого-биологическим центром в области патриотического воспитания

Брянский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России и ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр» подписали договор о сетевом взаимодействии.

В рамках договора стороны организуют совместную деятельность по формированию единого образовательного пространства при осуществлении эколого-биологического и патриотического воспитания обучающихся.

Сотрудничество и совместная деятельность сторон в рамках сетевого взаимодействия проводится в целях создания наиболее благоприятных условий для осуществления дополнительного эколого-биологического образования, организации внеурочной деятельности, формирования и распространения в подростковой среде идей, направленных на повышение престижа экологического образования, военной и гражданской службы, повышения эффективности экологического и патриотического воспитания молодёжи, формирования у обучающихся гражданской позиции, нравственных, лидерских и коллективных качеств, готовности выпускников образовательных учреждений к военной и гражданской государственной службе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице