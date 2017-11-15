15.11.2017 (19:20)

В Волгограде состоится торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта памяти-2017»

Активисты поисковых отрядов России на торжественном закрытии Всероссийской акции «Вахта памяти-2017», которое пройдет с 18 по 21ноября в Волгограде, подведут итоги полевого поискового сезона. В мероприятии примут участие более 200 человек — руководители и активисты отделений Поискового движения России из 71 регионов страны, а также представители Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Федерального агентства по делам молодежи и других профильных ведомств.

В рамках закрытия «Вахты памяти» состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» и Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Юнармейцы присоединятся к реализации проектов «Дорога к обелиску» по благоустройству воинских захоронений и мемориалов и «Научись помнить». В рамках этого проекта поисковики расскажут ребятам о поисковой работе и научат искать документы о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в базах данных Министерства обороны Российской Фведерации: «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа».

В этом году торжественное закрытие «Вахты памяти» приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года и включено в план мероприятий празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», администрация Волгоградской области и Поисковое движение России.

Участники мероприятия ознакомятся с опытом волгоградских поисковиков по организации полевых экспедиций и патриотических акций, посетят места воинской славы Волгограда, подведут итоги деятельности поисковых отрядов в 2017 году и обсудят план работы на 2018 год в рамках круглых столов и заседаний тематических лабораторий.

Кроме того, гости церемонии закрытия «Вахты памяти-2017» примут участие во Всероссийском мемориальном форуме «Сталинград. Хроника Победы». На него приглашены родственники защитников Сталинграда, чьи имена были восстановлены в ходе поисковых работ, а также поисковики из регионов, где формировались воинские соединения — участники Сталинградской битвы, ежегодно выезжающие в поисковые экспедиции на территории Волгоградской области.

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