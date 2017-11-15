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15.11.2017 (19:08)

Администрация Прионежского района Карелии выразила благодарность Хвойному филиалу «Оборонлес» за помощь в озеленение территории

В адрес Хвойного филиала ФГАУ «Оборонлес» Министерства обороны Российской Федерации поступило благодарственное письмо от администрации Прионежского муниципального района Республики Карелия.

Коллектив филиала благодарят за посильную помощь и сотрудничество в ряде мероприятий, направленных на озеленение и облагораживание территории дошкольного учреждения в гарнизонном сельском поселении в рамках акции «Зеленая Россия-2017».

В рамках акции на территории лесов Минобороны России, в воинских частях, кадетских училищах и военных городках были высажены молодые деревья, проведены торжественные мероприятия в память о солдатах Великой Отечественной войны.

2017 год объявлен в России Годом экологии. Целью этого решения является привлечение внимания общества к вопросам экологии, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Лесное хозяйство
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